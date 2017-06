VD: chiesto ergastolo per moglie accoltellata a 60 riprese

Stando al pubblico ministero, l'allora 49enne aveva deciso di "eliminare" la compagna per evitare che fosse informata dell'indagine per pedofilia avviata nei suoi riguardi. Il giorno in cui è avvenuto il dramma, la donna avrebbe dovuto presentarsi quale testimone nell'ambito dell'inchiesta in questione.

Il marito l'ha aggredita mentre lei si apprestava a uscire, ferendola con più di 60 coltellate. "Non vi è alcuna ragione per riconoscergli una circostanza attenuante", ha dichiarato il procuratore durante il processo in corso a Vevey, chiedendo la reclusione a vita.

Il cadavere della donna era stato trovato da un operaio incaricato di svolgere lavori nell'appartamento della coppia, situato nel centro di Lutry. Le forze dell'ordine vi avevano rinvenuto anche il marito ferito, ma non in pericolo di morte.