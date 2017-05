VD: ex direttore di istituto privato condannato per pedofilia

L'ex direttore di un istituto privato di Villars-sur-Ollon (VD) è stato condannato a Vevey (VD) a 30 mesi di carcere per pedofilia. Il ministero pubblico aveva chiesto due anni di prigione per il 57enne.

L'uomo è stato riconosciuto colpevole di atti sessuali con bambini e di coazione, riferisce oggi la legale di due vittime, Véronique Fontana. Oltre a scontare una pena superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa, dovrà assumere le spese giudiziarie, nonché versare un indennizzo per torto morale.

Il Tribunale dell'Est vodese, davanti al quale si è tenuto il processo, ha comunicato soltanto il verdetto. Le motivazioni saranno conosciute fra una decina di giorni.

L'ex direttore dell'istituto, che vive attualmente in Canada, non si è presentato in aula. L'uomo era accusato di aver fatto subire atti sessuali a diversi allievi fra il 2003 e il 2004. Alcune delle vittime non avevano ancora 16 anni. Il direttore abusava degli adolescenti dopo averli ubriacati nella sua abitazione.