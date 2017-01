VD: fuga di cloro in un hotel di Yverdon

In una nota, lo polizia vodese precisa che la concentrazione di cloro aveva raggiunto un livello pericoloso. La causa della fuga di questo gas è dovuta a un problema tecnico. Un'inchiesta è stata aperta.

Il portiere dell'hotel, che ha proceduto all'evacuazione della struttura, ha dovuto essere ospedalizzato. La sua vita non è in pericolo. Ricoverati per accertamenti, dopo una prima ossigenazione sul posto, anche una coppia di clienti. Gli altri ospiti hanno potuto far rientro alle loro camere verso le 23.15 dopo che i pompieri hanno proceduto alla ventilazione dell'edificio.