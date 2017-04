VD: Gran Consiglio pressoché immutato

I partiti borghesi saranno maggioritari con 74 (+1) rappresentanti, contro 63 (-1) per la sinistra. Ha guadagnato due seggi supplementari il PLR, mentre l'UDC ne ha perso uno.

A sinistra, il PS ha ceduto quattro seggi, mentre i Verdi ne hanno guadagnati due, contro uno per i piccoli partiti dell'estrema sinistra. Gli ormai tredici (contro dodici) granconsiglieri "centristi" continueranno come nella precedente legislatura a fungere da ago della bilancia a seconda dei temi in discussione.