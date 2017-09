VD: terrorismo, effettuate due perquisizioni

L'operazione è legata a un procedimento penale aperto in primavera nei confronti di tre individui ed è stata effettuata in collaborazione con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e le forze dell'ordine cantonali.

Ai tre viene contestato di aver violato la legge federale che vieta i gruppi al-Qaida e Stato islamico, nonché le organizzazioni associate. Per due di essi, l'MPC ha richiesto la detenzione provvisoria al Giudice dei provvedimenti coercitivi.

Secondo il giornale gratuito romando, l'intervento è avvenuto nella località di Gimel, già negli scorsi mesi collegata a potenziali terroristi. In marzo infatti, una francese, secondo la stampa la compagna di un giovane residente del comune vodese, era stata arrestata e in seguito espulsa dal Paese, aveva riferito il fedpol.

Sulla donna pendeva il sospetto di essere una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera. Anche il suo presunto partner sentimentale era finito in passato dietro le sbarre per legami con ambienti radicalizzati.