Venezuela: altre accuse Ortega Diaz contro Maduro

Luisa Ortega Diaz è tornata a criticare Nicolas Maduro. Durante una visita in Costa Rica, l'ex procuratrice generale del Venezuela ha nuovamente accusato il presidente del suo paese di corruzione.

Confermando le accuse rivolte qualche giorno fa a Brasilia contro il governo "chavista", in un incontro con la stampa a San José l'ex magistrata ha ribadito le accuse nei confronti di "numerosi funzionari bolivariani nel caso Odebrecht", il gruppo brasiliano coinvolto in casi di corruzione in diversi paesi latinoamericani.

Ortega Diaz ha quindi accusato Maduro di "aver sottratto tra otto e dieci milioni di dollari dal fisco e di averli pagati ad un'importante impresa".

"Ho informazioni sul fatto che la persecuzione nei miei confronti continua e che il governo ha assunto sicari per porre fine alla mia vita", ha aggiunto. "Se dovessi tornare a Caracas, ha concluso, mi farebbero scomparire".