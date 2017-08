Venezuela: Colombia non esclude campi rifugiati a frontiera

Lo ha sottolineato oggi Juan Carlos Restrepo, consigliere per la sicurezza del presidente Juan Manuel Campos. Nel precisare di non escludere tale possibilità se si dovesse verificare "il peggior scenario" in Venezuela, Restrepo ha ricordato che i campi per i rifugiati dovrebbero essere simili a quelli allestiti in Turchia per i profughi siriani.

Bogotà sta pensando ai campi "solo nel caso di uno tsunami di persone", e cioè di cittadini venezuelani che potrebbero "entrare e rimanere" nel territorio colombiano, ha puntualizzato Restrepo alla rivista "El Colombiano".

Secondo dati recenti dell'ufficio migratorio di Bogotà, ogni giorno circa 50 mila persone provenienti dal Venezuela attraversano la frontiera con la Colombia.