Venezuela: Onu, uso sistematico forza contro manifestanti

Le violazioni massicce dei diritti umani e i gravi abusi commessi in Venezuela in risposta alle dimostrazioni anti-governative tradiscono "la volontà politica di reprimere l'opposizione e di instillare paura tra la popolazione per porre fine alle proteste", denuncia il rapporto dell'Alto Commissariato Onu per i diritti umani.

"L'uso diffuso e sistematico di una forza eccessiva durante le manifestazioni e la detenzione arbitraria di manifestanti e presunti oppositori politici mostrano che non si tratta solo di atti illegali e isolati di alcuni funzionari", afferma il documento che invita il Consiglio Onu dei diritti dell'uomo a valutare l'opportunità di misure per prevenire un ulteriore deterioramento della situazione dei diritti umani.

Per l'Alto Commissario Onu ai diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein la crisi economica e sociale e le crescenti tensioni politiche potrebbero portare ad un ulteriore peggioramento della situazione in Venezuela.