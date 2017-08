Venezuela: Ortega, Maduro coinvolto in corruzione

In un audio inviato al vertice dei capi delle Procure dell'America Latina, apertosi oggi a Puebla (Messico), Ortega Diaz ha detto che i vertici chavisti "sono molto preoccupati, perché sanno che ho tutte le informazioni, i dettagli di ogni operazione e il nome di chi si è arricchito".

L'ex Procuratrice, che ha lasciato clandestinamente il Venezuela per chiedere asilo in Colombia, ha denunciato che dopo la sua destituzione da parte dell'Assemblea Costituente voluta da Maduro "è iniziata una vera e propria persecuzione sistematica contro di me". Dopo "l'occupazione militare" della sede della Procura, ha raccontato, sono arrivate le "accuse inventate per perseguitare me, mio marito, la mia famiglia e i funzionari della Procura stessa".

Ortega Diaz ha detto che in Venezuela "le istituzioni dello Stato si sono ormai degradate e allontanate dalla legalità" e si sta andando verso "un governo totalitario". "Voglio denunciare questa persecuzione alla comunità internazionale, perché anche il popolo venezuelano è perseguitato dalle armi, dalla fame e dalle malattie, la situazione è molto grave", ha affermato l'ex Procuratrice, che ha promesso di "continuare a lavorare per la democrazia e la libertà".