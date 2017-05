Chiusura in territorio negativo ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones ha perso l'1,76% a 20.611,34 punti, in quello che è il calo maggiore da settembre. Il Nasdaq ha ceduto il 2,57% a 6.011,23 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,80% a 2.357,39 punti.