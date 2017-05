Vescovo Vitus Huonder affronterà questione diocesi a Zurigo

Il vescovo di Coira Vitus Huonder, che resterà in carica ancora per i prossimi due anni, affronterà la questione della creazione di una nuova diocesi, indipendente da quella grigionese, con sede a Zurigo.

Un'ampia consultazione era già stata effettuata nel 2012 e su queste basi erano state intavolate discussioni tra i rappresentanti delle Chiese cantonali, comunica in una nota odierna la diocesi di Coira.

Huonder ha annunciato anche altri punti importanti da trattare in questo biennio. In particolare il vescovo si occuperà dello sviluppo di norme diocesane per la preparazione del matrimonio, di "ideologia di genere" ("Gender-Ideologie") e dell'utilizzo improprio del ruolo della Chiesa nelle questioni politiche, si legge nel comunicato.