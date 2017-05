Vicenda UCC: archiviato procedimento contro Serge Gaillard

Il Ministero pubblico della Confederazione ha archiviato il procedimento penale aperto un anno fa contro Serge Gaillard, direttore dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF), in relazione alla vicenda sull'Ufficio centrale di compensazione AVS/AI/IPG (UCC).

La Procura federale ha confermato oggi all'ats le informazioni al riguardo pubblicate dal "St. Galler Tagblatt" e dalla "Luzerner Zeitung". Nel corso delle indagini - afferma - è giunta alla conclusione che le accuse formulate contro Gaillard da un ex dipendente dell'UCC sono infondate. Ha dunque archiviato il procedimento aperto per i reati di denuncia mendace, calunnia, abuso d'autorità e tentata coazione.

La vertenza giudiziaria risale ai primi mesi del 2014, quando due giornali romandi avevano rivelato presunte gravi irregolarità da parte dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC) della Confederazione, che ha sede a Ginevra: esso non avrebbe rispettato le procedure previste per le gare pubbliche assegnando mandati per centinaia di migliaia di franchi a società informatiche.

L'AFF, da cui l'UCC dipende, aveva allora confermato che un'inchiesta interna e una esterna sono state avviate già nel 2013 per far luce sulle presunte irregolarità. Dal canto suo, il direttore Gaillard, nel marzo 2014, aveva sporto denuncia penale contro ignoti per violazione del segreto d'ufficio, indicando nel contempo i sospetti gravanti sull'ex dipendente.

La Procura federale ha aperto un procedimento contro quest'ultimo. Lo ha però poi archiviato in mancanza di riscontri concreti. L'uomo ha allora a sua volta querelato Gaillard per denuncia mendace e gli altri reati sopra indicati.

Il Ministero pubblico della Confederazione è ora giunto alla conclusione che Gaillard ha fatto semplicemente il suo dovere con la sua denuncia. Le parti possono ricorrere entro dieci giorni presso il Tribunale penale federale di Bellinzona contro la decisione di abbandonare il procedimento.