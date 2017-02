Video degli ultimi momenti di Kim Jong -un

Il video mostra una donna in maglietta bianca e jeans che afferra Kim Jong-nam alle spalle e lo blocca alla schiena mentre un'altra donna gli spruzza in faccia uno spray con una sostanza tossica. Più tardi il fratellastro del leader nordcoreano informa le guardie della sicurezza, prima di essere portato in ospedale dove morirà.

Jong-nam, che era diretto a Macao, si è schierato spesso contro la politica del fratellastro.