Virus Zika: ginecologi svizzeri pubblicano raccomandazioni

La Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO) pubblica delle raccomandazioni per proteggersi contro il virus Zika.

Le donne incinte dovrebbero evitare di viaggiare nei Paesi in cui il virus è presente, soprattutto in America del Sud, ma anche gli uomini possono contrarlo e questo può rimanere per lungo tempo nello sperma dopo l'infezione.

Se le donne incinte o con intenzione di concepire un bambino non possono evitare di viaggiare in una zona dove sono stati riscontrati casi di Zika, la SSGO raccomanda di portare camice e pantaloni lunghi di colore chiaro e di utilizzare zanzariere e repellenti efficaci.

Le coppie che hanno soggiornato in una zona a rischio e che desiderano avere un bambino dovrebbero poi attendere almeno tre cicli mestruali prima di concepirlo e sei mesi se si sono riscontrati sintomi di Zika. Un tempo di attesa di sei mesi è pure necessario nel caso in cui l'uomo è stato nei Paesi a rischio.

Le donne che hanno soggiornato subito prima o durante la gravidanza in una zona endemica dovrebbero inoltre effettuare regolarmente ecografie e controlli del sangue in un centro specializzato. Se il partner di una donna incinta è stato in questi Paesi, dovrebbe utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali fino al termine della gravidanza.

In Svizzera, le infezioni di Zika devono essere dichiarate. Un esame in laboratorio può essere praticato per verificare se il virus è presente, ma bisogna tener conto che un risultato negativo non significa necessariamente un'assenza di infezione.

Dal 2015 il virus Zika si è diffuso principalmente in America del Sud. Secondo l'Ufficio federale di sanità pubblica, dall'inizio dell'anno sono stati segnalati 31 casi in Svizzera. Stando al rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a inizio agosto erano 68 i Paesi toccati dal virus. Almeno 1,5 milioni di persone sono state infettate solo in Brasile, riferiscono i media.

L'infezione può avvenire attraverso una puntura di zanzara tigre o in seguito a rapporti sessuali. Se viene contratta da una donna incinta, può portare a malformazioni nella testa dell'embrione: il cervello non si sviluppa correttamente e dopo la nascita i bebè possono soffrire di problemi neurologici e presentano spesso un handicap mentale.

Secondo il rapporto del 3 agosto dell'Oms, si sono registrati in 14 Paesi casi di microcefalia o altre malformazioni neurologiche nei neonati legate al virus. Non esistono al momento vaccini o trattamenti specifici.