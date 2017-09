Visita del presidente cinese Xi costata oltre 500'000 franchi

La visita si Stato di due giorni del presidente cinese Xi Jinping in Svizzera in gennaio è costata globalmente 523'519 franchi. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato un'informazione pubblicata oggi da "20 Minuten".

Una delle principali voci di spesa sono stati i trasporti: 263'483 franchi. I viaggi con il treno speciale delle FFS sono costati 92'305 franchi. L'illustre ospite e i suoi accompagnatori hanno pernottato all'albergo Bellevue Palace: altri 10'541 franchi a carico della Confederazione.

Il banchetto ufficiale, a base di maiale grigliato con salsa argoviese al whisky e innaffiato anche con del Merlot del Ticino, è costato 42'265 franchi, pari a 485 franchi per persona. Nella fattura non sono inclusi i costi per il personale e la sicurezza.

Non si tratta di costi inusuali per una vista di stato, ha spiegato il DFAE. La fattura globale della visita del presidente Xi è superiore alla media perché l'ospite si è trattenuto in Svizzera quattro giorni, non due.

Nel corso della visita della delegazione cinese sono stati firmati dieci accordi e una trentina di rappresentanti del mondo economico svizzero hanno potuto incontrare il leader cinese.