Visita Xi Jinping: relazioni con Svizzera sono modello

Le relazioni tra Cina e Svizzera sono la prova che anche Paesi di natura completamente diversa possono allacciare relazioni fruttuose, ha detto oggi il presidente cinese Xi Jinping durante il suo discorso di fronte al Consiglio federale in corpore.

Xi ha tessuto l'elogio degli svizzeri, che in Cina sono considerati operosi, intelligenti e coraggiosi, ha detto. I due popoli condividono qualità come diligenza, parsimonia e affidabilità.

La Svizzera con i suoi bei paesaggi non è solo il giardino dell'Europa, ma anche un esempio di come popolazioni con lingue diverse possano convivere in modo armonioso.