Volkswagen: auto da 5000 e 8000 euro per Cina e India

Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen prepara un'offensiva per il mercato cinese e indiano: auto economiche, acquistabili a un prezzo che partirebbe dai 5000 euro (in India).

È quello che scrive oggi in apertura il quotidiano, Handelsblatt, che cita fonti del colosso di Wolfsburg. Le linee economiche dei veicoli Vw potrebbero essere sul mercato a partire al più tardi dal 2020.

Il Ceo Matthias Mueller spera in un nuovo capitolo del successo del colosso tedesco in estremo oriente, si legge. "I piani sono già piuttosto concreti - scrive Hb -. In Cina il gruppo, insieme al partner locale Faw, vuole costruire due nuovi modelli sportivi, cosiddetti Suv.

Il prezzo dovrebbe esser compreso fra gli 8000 e i 10 mila euro. Dovrebbe costare invece soltanto 5000 euro il modello che la filiale Skoda preparerà per il mercato indiano". La sola Skoda potrebbe produrre fra i 400 mila e i 500 mila modelli all'anno. Vw vuole aumentare la sua produzione annuale di circa 2 milioni di unità e superare Toyota in via definitiva come maggiore produttore mondiale.