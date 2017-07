Volo Seul-Zurigo fermato a Stoccarda per problemi radio

Un aereo della Korean Air partito da Seul a destinazione di Zurigo ieri sera è stato obbligato ad atterrare a Stoccarda per un guasto ai contatti radio. I 211 passeggeri hanno trascorso la notte nello scalo, per poi raggiungere la destinazione finale in autobus.