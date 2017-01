Votazioni federali: giochi ancora aperti, sondaggio Tamedia

Se per quanto riguarda la terza riforma dell'imposizione delle imprese (RIE III) e il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA) spicca la quota di indecisi, per la naturalizzazione facilitata il Paese appare al momento spaccato in due.

La RIE III sarebbe attualmente respinta dal 43% dei votanti e accolta dal 40%. Il 17% degli interpellati è però ancora indeciso. Più in dettaglio, il 31% degli interpellati voterebbe "no", il 12% "tendenzialmente no", mentre sull'altro fronte i "sì" arriverebbero al 22% e coloro che voterebbero "tendenzialmente sì" sono a quota 18%.

Contro la RIE III la sinistra ha lanciato un referendum. Secondo un comitato formato da PS, Verdi, sindacati di insegnanti e altre organizzazioni, il progetto causerebbe ingenti perdite fiscali e concederebbe nuovi privilegi ad aziende e azionisti.

Per i sostenitori, PLR, UDC, PPD, Verdi liberali e PBD, essa è il miglior mezzo per mantenere in Svizzera società di importanza internazionale e con esse posti di lavoro, contributi fiscali e investimenti.

Stando al sondaggio, sarebbe ancora aperta anche la votazione sul secondo oggetto in votazione, il fondo FOSTRA. Il progetto sarebbe sostenuto dal 44% dei votanti (23% di "sì" e 21% di "tendenzialmente sì") e respinto dal 33% (13% di "no" e 20% di "tendenzialmente no"). Anche il questo caso però la quota di indecisi è elevata e raggiunge il 23%.

Il FOSTRA è sostenuto dai partiti borghesi e dal mondo economico che vedono nel progetto un modo per finanziare in maniera duratura l'infrastruttura stradale. Gli oppositori, PS, associazioni ambientaliste e probabilmente Verdi (si devono ancora esprimere) rappresenta un modo antiquato di immaginare la mobilità futura che porterà più traffico e cemento.

In bilico anche l'ultimo oggetto in votazione, la naturalizzazione facilitata per gli stranieri di terza generazione. I favorevoli sono al 50% (39% di "sì" e 11% di "tendenzialmente sì"), mentre i "no" al 48% (39% di "no" e 9% di "tendenzialmente "no"). Gli indecisi sono al 2%.

Per i fautori, è un segno di riconoscenza consentire ai giovani stranieri della terza generazione, che sono nati in Svizzera, vi hanno frequentato le scuole e sono ben integrati, di poter acquisire più agevolmente la cittadinanza elvetica. Ad opporsi sono in particolare esponenti dell'UDC che temono si compia un primo passo verso una naturalizzazione automatica.

Il sondaggio è stato realizzato dai politologi Lucas Leemann e Fabio Wasserfallen su 13'997 persone in tutto il Paese fra il 2 e il 3 gennaio. Il margine d'errore è del +/- 1,2%.