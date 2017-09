Voto per corrispondenza gratuito aumenterebbe la partecipazione

L'obbligo di affrancare la busta del voto per corrispondenza, come richiesto dalla maggioranza dei comuni svizzeri, riduce di quasi due punti percentuali il tasso di partecipazione alla consultazione. È quanto risulta da uno studio dell'Università di Friburgo.

Si tratta di un calo "statisticamente significativo", sottolineano Mark Schelker e Marco Schneiter, autori della ricerca che ha esaminato la partecipazione alle votazioni organizzate tra il 1989 e il 2014 in 325 comuni del canton Berna.

In 25 anni il prezzo del francobollo adatto alle buste di risposta per corrispondenza è passato da 50 a 85 centesimi. Tenendo conto del rincaro, i due economisti hanno appurato che l'aumento di un centesimo del costo di affrancatura corrisponde a un calo della partecipazione compreso tra 0,025 e 0,031 punti percentuali. Ma, al di là dell'aspetto finanziario, i due ricercatori notano che la gratuità del voto offre la comodità di non dover cercare un francobollo.

Nel 2013, in risposta ad una interpellanza della consigliera nazionale Yvette Estermann (UDC/LU), il Consiglio federale affermava che il voto gratuito per corrispondenza generalizzato intaccherebbe l'autonomia finanziaria dei cantoni e dei comuni, limitando soprattutto il margine di manovra per i comuni. Inoltre nei cantoni che avevano introdotto questa modalità di voto (Zurigo, Obvaldo, Glarona, Zugo, Basilea Città, San Gallo, Argovia, Ginevra e Appenzello interno) non era stato constatato alcun aumento del tasso di partecipazione.

Allora l'esecutivo valutava che - per un tasso medio di partecipazione del 43% e una percentuale di votanti dell'80% che si avvale del voto per corrispondenza - lo Stato dovrebbe spendere poco più di un milione di franchi per la spedizione di ritorno gratuita (inclusi gli enti pubblici che si assumono già le spese di spedizione).