Voto Gb: Corbyn, 'Labour offre speranza contro paura Tory'

Così il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn che dall'università di Bradford ha lanciato il suo programma per le elezioni dell'8 giugno fra i cui punti principali c'è l'aumento della pressione fiscale per i ceti più abbienti, le imprese e una nuova lotta all'evasione: misure in grado di far entrare nelle casse pubbliche oltre 48 miliardi di sterline (circa 61 miliardi di franchi) da investire nel welfare, in particolare scuole e sanità.

Fra le promesse anche quella di eliminare le rette universitarie e torna anche l'impegno a riportare sotto forme di controllo pubblico, come anticipato nei giorni scorsi dalla stampa del Regno, le ferrovie, il sistema energetico e la Royal Mail. Sulla Brexit Corbyn vuole fermare lo "sconsiderato" approccio della premier conservatrice Theresa May e lavorare ad un accordo sul divorzio con Bruxelles che funzioni per ogni comunità del Paese.