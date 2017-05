Voto Gb: Labour riduce gap su Tory, sondaggio indica 35 a 44%

Si riduce il divario fra Conservatori e Laburisti a meno di 20 giorni dalle elezioni britanniche dell'8 giugno. Un sondaggio realizzato da YouGov per il Sunday Times indica per il partito di Theresa May al 44% e quello di Jeremy Corbyn al 35%.