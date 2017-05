Voto Gb: libdem lanciano programma, nuovo referendum su Brexit

"È la battaglia più importante per il futuro del nostro paese", ha detto il loro leader Tim Farron, sottolineando che i cittadini devono dire la loro sull'accordo che emergerà dalle trattative con Bruxelles.

"E se non vi piace dovreste avere il diritto di rifiutarlo e scegliere di restare in Europa", ha aggiunto. I sondaggi comunque non premiano il tentativo dei libdem di sostituirsi al Labour come prima forza d'opposizione al governo conservatore di Theresa May, ancor di più se si considera che, sempre stando ad una recente rilevazione, la stragrande maggioranza degli elettori è favorevole a che si compia il processo di addio all'Ue.