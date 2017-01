VS: albergo a Fiesch completamente distrutto da incendio

Dopo l'incendio scoppiato a fine anno in un albergo di Arosa (GR), stamane le fiamme hanno completamente distrutto l'hotel Hirschen a Fiesch, in Alto Vallese.

Non si registrano feriti, cinque persone sono state tratte in salvo, ha indicato all'ats Christian Zuber, portavoce della polizia cantonale, confermando una notizia diffusa dal Walliser Bote.

L'edificio bruciato era una tradizionale casa vallesana di legno, con muri di sasso alla base. Stando al sito internet dell'albergo, lo stabile, situato nel cuore del paese, era vecchio di 300 anni.

Le fiamme hanno distrutto anche una vicina casa disabitata e un fienile. In mattinata i pompieri erano ancora all'opera. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate.

Venerdì scorso era bruciato il Posthotel Holiday Villa di Arosa. Per spegnere le fiamme erano state necessarie 36 ore. La struttura era stata evacuata e i circa 150 clienti alloggiati altrove. Tre persone erano rimaste ferite.