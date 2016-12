VS, auto scivola sul ghiaccio, tre feriti gravi

Incidente stradale oggi in Vallese, a Val d'Illiez: un conducente è sceso per controllare il fondo stradale ghiacciato e proprio in quel momento la vettura si è messa in movimento da sola lungo un pendio, capovolgendosi più volte. Gravi i tre passeggeri a bordo.