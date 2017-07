VS: cade da via ferrata, muore 37enne

Un austriaco 37enne domiciliato nel canton Vaud ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere caduto da una via ferrata situata nelle gole della Salentze a Saillon, in Vallese. Il percorso è classificato da "difficile" a "estremamente difficile".

L'uomo si trovava in coda a un gruppo di sei persone quando, per ragioni ancora da chiarire, è caduto nel torrente sottostante. Giunti sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne. Il suo corpo è stato recuperato grazie ad un elicottero, indica la polizia cantonale precisando che sull'accaduto è stata aperta una inchiesta.