VS: donna muore in incidente stradale a Sion

Un'automobilista di 67 anni ha perso la vita questa mattina quando la sua vettura è sbandata in una curva sulla strada fra Vex e Sion, in Vallese. Il suo veicolo è finito sul tetto in una scarpata a 130 metri dal ciglio della strada, dopo essersi capovolto più volte.