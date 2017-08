VS: due autisti di camion sorpresi con tachigrafi alterati

I controlli tecnici su due camion polacchi intercettati recentemente a St-Maurice, in Vallese, hanno permesso di scoprire alterazioni dei tachigrafi.

Sia gli autisti che i loro datori di lavoro sono stati sanzionati con multe, indica la polizia vallesana in una nota odierna.

Nel primo caso è stato scoperto "un astuto congegno": per mezzo degli interruttori che consentono di regolare l'intensità luminosa del cruscotto l'autista poteva modificare a piacimento i periodi di guida e quelli di riposo, nonché il numero di chilometri percorsi.

L'autista, un ucraino di 28 anni, è stato costretto a versare un anticipo sulla multa di 3500 franchi prima di poter ripartire con l'automezzo "tornato conforme". Il conducente e il suo datore di lavoro sono stati denunciati presso il servizio della circolazione stradale.

Pochi giorni dopo, in un altro camion gli specialisti del Centro di competenza del traffico pesante hanno constatato che erano stati neutralizzati non soltanto il tachigrafo ma anche il limitatore di velocità. In questo modo, il mezzo pesante poteva circolare a velocità superiori ai 130 km/h, spiega la polizia.

Anche in questo caso, prima di poter ripartire l'autista - un cittadino moldavo di 28 anni - è stato costretto a versare una garanzia di 4000 franchi. Entrambi i casi sono anche stati denunciati presso i servizi doganali.