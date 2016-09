VS: escursionista austriaco muore su Alphubel

L'uomo, in compagnia di un altro alpinista, aveva effettuato l'ascesa della montagna e stava scendendo in direzione del rifugio Mischabeljochbiwak.

Per cause ancora da stabilire, entrambi sono scivolati candendo per una novantina di metri, informa un comunicato odierno della polizia vallesana. Uno dei due è finito in un crepaccio ed è poi stato coperto da quasi tre metri di neve. Giunti sul posto, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.