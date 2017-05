VS: "Impressione, levar del sole" di Monet a Fondazione Gianadda

La Fondazione Gianadda di Martigny (VS) presenta da oggi e per un mese il dipinto fondatore dell'impressionismo: "Impressione, levar del sole" di Claude Monet. È la prima volta che l'originale di quest'opera del pittore francese viene esposto in Svizzera.