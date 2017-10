VS: incidente Novena, alcuni feriti dimessi

Lo ha detto all'ats Markus Rieder, portavoce della polizia cantonale, che non è stato però in grado di precisare il numero esatto di chi ha potuto tornare a casa.

Un pullman immatricolato nel canton Zugo con 20 passeggeri a bordo è uscito di strada ieri verso le 17 mentre stava salendo verso il passo. L'automezzo, finito rovesciato su un fianco in un bosco una ventina di metri sotto la strada, è stato recuperato nel corso della mattinata, ha detto il portavoce. Per consentire i lavori, la carreggiata sopra Ulrichen è stata chiusa dalle 08 alle 12.

Secondo la polizia vallesana l'autista 59enne del pullman è stato colto da un malore circa 500 metri dopo aver superato la Kittbrücke (Kittbrigg), il ponte sul torrente Aegene a tre chilometri da Ulrichen dove la strada fa una curva a U, subito seguita da un'altra. L'automezzo si è spostato sulla sinistra dopo quest'ultima ed è finito nel ripido bosco sottostante.

L'autista e sei passeggeri, di cui non è stata resa nota la nazionalità, sono stati trasportati all'ospedale di Visp in ambulanza e con un elicottero di Air Zermatt. Il resto del gruppo - costituito da membri di una non meglio precisata associazione e in cui non c'erano bambini - è rientrato a casa subito dopo l'incidente.