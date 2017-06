VS: morto un parapendista 31enne

Un parapendista di 31 anni, domiciliato nel canton Berna, è morto ieri nella regione dell'Eyholzerwald, sopra Visp (VS). L'uomo è stato "risucchiato in una spirale discendente" e si è schiantato al suolo, precisa la polizia cantonale vallesana in un comunicato.