Vuole diventare suora ma è rapita da famiglia

Gli agenti sono intervenuti, su segnalazioni giunte al 113, in via Pantaleo a Milano dove i due uomini, un 59enne e un 28enne, stavano tentando di caricare a bordo di un'auto la ragazza per portarla nel paese d'origine, in provincia di Avellino.

I due, dopo averla stordita in casa con del sonnifero con il concorso della madre di 52 anni, che è stata solo indagata, l'hanno trascinata fino all'auto ma la ragazza è riuscita a divincolarsi e ha richiamato l'attenzione dei passanti chiedendo aiuto.