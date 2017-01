Vw: ammette colpe, accetta patteggiamento Usa da 4,3 mld dlr

La casa automobilistica tedesca si è dichiarata colpevole di cospirazione, ostruzione della giustizia e false dichiarazioni.

Gli Stati Uniti hanno inoltre messo sotto accusa cinque dipendenti di Vw. Tra questi i manager Heinz-Jakob Neusser, Jens Hadler e Richard Dorenkamp accusati di cospirazione.

Dalla documentazione processuale emerge che Vw ha ingannato per anni le autorità di regolamentazione e i clienti, mentre decine di dipendenti hanno distrutto documenti anche dopo lo scoppio dello scandalo a settembre 2015.

Il patteggiamento con gli Stati Uniti fa lievitare il costo del dieselgate a 23 miliardi di dollari negli Usa e in Canada e costringe la casa automobilistica ad aumentare gli accantonamenti per pagare multe e risarcimenti ai clienti che attualmente ammontano in totale a 18,2 miliardi di euro.