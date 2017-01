VW: Bild, manager arrestato rischia fino a 169 anni carcere

Uno dei manager di Volkswagen (VW) denunciati negli Stai Uniti per il dieselgate rischia il carcere a vita. Lo scrive Bild on line, che parla addirittura di una pena che, nel peggiore dei casi, prescriverebbe 169 anni di prigione.

Per Oliver Schmidt, 48 anni, in un'udienza che si è tenuta ieri a Miami, il giudice ha rigettato la richiesta che fosse rilasciato in libertà su cauzione, paventando il rischio di fuga.

Schmidt è accusato di aver partecipato alla frode e alle violazioni delle leggi americane sull'ambiente, e di aver tentato di nascondere le manipolazioni sui dati sulle emissioni e di indurre gli inquirenti in errore.