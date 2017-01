Vw: via libera Usa a riparazione 70'000 auto

Via libera dell'Agenzia per la Protezione Ambientale americana a Volkswagen per la soluzione individuata per le auto con motore diesel a 2 litri coinvolte nello scandalo del dieselgate.

L'approvazione rappresenta un nuovo passo in avanti per Volkswagen per lasciarsi alle spalle lo scandalo: il via libera le consente infatti di iniziare a notificare ai clienti che sono disponibili 'rimedi' per il sistema delle emissioni per i Maggiolini, le Gold, le Jetta e le Passat del 2015 per un totale di 70'000 auto.