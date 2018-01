WEF Davos: Emmanuel Macron presente

"Andrò a Davos" e "vi pronuncerò un discorso", ha precisato Macron. Il presidente francese dovrebbe esprimersi il 24 gennaio nella località grigionese, dove sono attesi come da tradizione i big della politica e dell'economia mondiale.

Macron si era già recato a Davos nel 2016 in veste di ministro dell'economia di François Hollande. In quell'occasione aveva invitato ad "accelerare e ampliare" le riforme intraprese in Francia.

Prima di andare a Davos, Macron parteciperà lunedì 22 gennaio a un "vertice sull'attrattiva" della Francia organizzato a Versailles. Il presidente francese non ha fornito dettagli su quest'ultimo evento, organizzato in un periodo in cui la Francia tenta di attirare investitori esteri, in particolare coloro che lasciano il Regno Unito a causa della Brexit.