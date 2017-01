WEF Davos: gruppo G10 WTO vuole negoziati costruttivi agricoltura

Il consigliere federale Johann Schneider-Ammann ha presieduto oggi un incontro a margine del Forum economico mondiale di Davos (GR) e a cui hanno partecipato i ministri e gli alti funzionari del gruppo G10.

Ribadendo il forte interesse per un sistema commerciale multilaterale ben funzionante, i presenti hanno anche affermato che all'11esima conferenza WTO, che si terrà a Buenos Aires (Argentina) nel dicembre del 2017, intendono impegnarsi per ottenere un risultato equilibrato in diversi settori, incluso quello dell'agricoltura.

Il gruppo G10 è costituito da paesi WTO importatori netti di prodotti agricoli: è coordinato dalla Svizzera e ne fanno parte Islanda, Israele, Giappone, Corea, Liechtenstein, Mauritius, Norvegia e Taipei cinese.