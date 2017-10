Weinstein: Academy Oscar si riunisce per votare il da farsi

I 54 membri del board della Academy Awards, che assegna gli Oscar, si riuniranno nelle prossime ore per votare il da farsi sul produttore Harvey Weinstein, membro dell'Academy travolto dalle accuse di molestie e aggressioni a sfondo sessuale.

Tra le ipotesi, quella di non fare nulla a riguardo, oppure escludere Weinstein, come deciso anche dal Bafta (il corrispettivo britannico della Academy degli Oscar) o addirittura annullare il premio Oscar attribuito nel 1999 alla pellicola da lui prodotta 'Shakespeare in Love'.