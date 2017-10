Weinstein: Harvard ritira importante onorificenza

L'ateneo americano si è ripreso la medaglia W.E.B Du Bois attribuita al produttore nel 2014 per il suo contributo alla cultura africana e dei neri d'America.

All'epoca il comitato esecutivo dell'Hutchins Center for African and African American Research, un gruppo di cinque professori, aveva votato all'unanimità per la medaglia a Weinstein. Altrettanto unanime è stato il voto per ritirare l'onorificenza alla luce delle accuse.

La medaglia Du Bois è il più alto onore che Harvard concede per i contributi alla cultura nera. In passato è andata tra gli altri a Oprah Winfrey, Muhammed Ali e Maya Angelou.

Harvard si è unita a altre istituzioni che hanno fatto terra bruciata attorno a Weinstein: il produttore è stato espulso dall'Accademia degli Oscar, dalla sua stessa società cinematografica e il presidente francese Macron gli ha ritirato la Legion d'onore.