Weinstein: Obama e Michelle condannano, 'siamo disgustati'

''Dobbiamo celebrare il coraggio delle donne che si sono fatte avanti per raccontare le loro storie dolorose", hanno aggiunto commentando lo scandalo che ha travolto il finanziatore dei democratici.

Intanto Weinstein cerca aiuto e vola in Europa per entrare in un centro di riabilitazione dal sesso. Lo riporta il sito Tmz citando alcune fonti, secondo le quali l'uomo, accusato di molestie sessuali, potrebbe partire per il Vecchio Continente già nelle prossime ore.

Il co-fondatore di Miramax è stato nel frattempo piantato dalla moglie. ''Il mio cuore è infranto al pensiero di tutte le donne che hanno sofferto per azioni imperdonabili'', dice Georgina Chapman al magazine People. ''Ho deciso di lasciare mio marito. Prendermi cura dei miei figli è la priorità e chiedo ai media privacy'', aggiunge. La coppia è sposata dal 2007 e ha due bambini.