Widmer-Schlumpf di nuovo in campagna votazioni, sì a previdenza

Eveline Widmer-Schlumpf nuovamente in prima linea in una campagna di votazione: l'ex ministra delle finanze, che aveva fatto parecchio discutere con il suo intervento contro la Riforma dell'imposizione delle imprese III, invita oggi a sostenere la Previdenza 2020.

Votando no la Svizzera rischierebbe di "andare a sbattere", mette in guardia la 61enne - che è anche presidente di Pro Senectute - in un un'intervista pubblicata oggi dalla "SonntagsZeitung". "Non ci sono alternative", aggiunge. A suo avviso il progetto è bilanciato.

Il compromesso uscito dal parlamento pone basi finanziariamente stabili per i prossimi anni. I 70 franchi supplementari per i nuovi pensionati non comportano nuovi squilibri per l'AVS. In caso di un rifiuto popolare invece non si potranno evitare contributi molto più alti per AVS e per il secondo pilastro. Sarebbero indispensabili ulteriori misure di risanamento, come una imposta supplementare per l'AVS o un taglio delle rendite.

Per Widmer-Schlumpf quindi "la riforma crea una base finanziaria sana e tiene conto delle preoccupazioni dei pensionati presenti e futuri". Servirà a garantire le rendite per più di dieci anni. È un compromesso e un importante primo passo.

L'ex ministra delle finanze non condivide le critiche di chi l'invita a non immischiarsi nelle campagne di votazione. Pro Senectute - risponde - si impegna da 100 anni per gli anziani. Inoltre Widmer-Schlumpf trova giustificato esprimersi su temi che, quale consigliera federale, aveva seguito da vicino.