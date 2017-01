Wikileaks: media, Assange pronto a rientrare negli Usa

Assange la scorsa settimana aveva promesso di consegnarsi agli Usa se Barack Obama avesse concesso la grazia a Chelsea Manning, fatto poi avvenuto.

L'avvocato di Assange, Melinda Taylor, ha spiegato che il fondatore di Wikileaks non si rimangerà la promessa fatta nei giorni scorsi. "Tutto ciò che ha detto, lo manterrà", ha rivelato ai media americani.

Assange dal giugno del 2012 è rifugiato presso l'ambasciata dell'Ecuador a Londra per evitare l'estradizione in Svezia, dove è indagato con l'accusa di stupro e abusi sessuali. Dietro la richiesta di estradizione in Svezia - secondo alcuni osservatori - ci sarebbe la volontà di estradarlo negli Stati Uniti, dove verrebbe incriminato per violazione di segreti di Stato con la possibilità di ricevere una condanna molto pesante.