Wilders attacca, libererò popolo da "feccia marocchina"

Lo ha detto parlando con alcuni giornalisti prima di un comizio nella cittadina di Spijkenisse, a sud di Rotterdam. "La feccia marocchina in Olanda... Certo non tutti fanno parte della feccia, ma ce ne sono molti che rendono pericolose le nostre strade, specialmente tra i giovani. E questo deve cambiare" ha affermato Wilders, dato in testa ai sondaggi in vista delle politiche del 15 marzo.

Il Pvv potrebbe conquistare fra 24 e 28 dei 150 seggi della Camera Bassa e diventare il primo partito nel paese, con un margine di 2-4 seggi sul partito liberale del premier uscente Mark Rutte. Il sistema elettorale in Olanda è strettamente proporzionale e tutti i partiti finora hanno escluso di voler formare governi di coalizione con Wilders.