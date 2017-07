Würenlingen (AG): trattati 623 fusti di rifiuti radioattivi

Il loro volume è stato ridotto a 132 fusti, ossia un quinto della quantità di partenza, indicano oggi in una nota i responsabili del Deposito intermedio di scorie radioattive (Zwilag).

Il forno al plasma di Würenlingen è unico nel suo genere al mondo. In esso, le scorie provenienti dalle centrali nucleari, come pure da ospedali, istituti di ricerca e industria, vengono riscaldate utilizzando un raggio di plasma che raggiunge i 20 mila gradi, per essere in seguito vetrificate. Zwilag è una società anonima controllata dai gestori delle centrali nucleari svizzere.