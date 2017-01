Würth: fatturato in crescita in Svizzera e nel mondo

Affari in crescita nel 2016 per Würth: le filiali svizzere che fanno capo al gruppo tedesco attivo nella fabbricazione di viti, attrezzi e abiti da lavoro hanno realizzato un fatturato di 814 milioni di euro (873 milioni di franchi), il 4% in più dell'anno prima.