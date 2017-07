Yemen: allarme Fao, 7 milioni sulla soglia della carestia

Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), José Graziano da Silva, in un briefing al Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

In videoconferenza da Ginevra, Da Silva ha fatto notare che il conflitto e la violenza in Yemen, "la più grande crisi umanitaria odierna", hanno interrotto i mezzi di sostentamento agricoli e si stanno intensificando in alcune delle aree più povere e a rischio di carestia.

"La necessità di soluzioni politiche di lungo termine per raggiungere una pace sostenibile è indiscutibile, ma c'è molto che possiamo fare ora per combattere la fame e la malnutrizione. Stiamo salvando delle vite salvando i mezzi di sussistenza", ha precisato. "Se non affrontiamo con urgenza i bisogni delle popolazioni rurali - che rappresentano il 70% della popolazione - non avremo la prospettiva di un futuro migliore".