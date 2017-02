Yemen: tv Iran, abbattuto F-16 giordano a confine saudita

Lo ha riferito la tv iraniana PressTv, precisando che il pilota è riuscito ad azionare il sistema di espulsione e a salvarsi. Secondo la tv, l'aereo aveva "presumibilmente preso parte gli attacchi in Yemen con la coalizione militare a guida saudita".

Il comando generale delle Forze armate giordane ha confermato in un comunicato che uno dei suoi aerei da combattimento è precipitato nel territorio dell'Arabia Saudita, senza fornire alcuna informazione sulle cause dello schianto. Nel comunicato è confermato anche che il pilota, Adnan Naeem Abdulaziz Nabas, è riuscito a salvarsi e rientrerà in Giordania questa sera.

Nel frattempo l'agenzia di stampa ufficiale negli Emirati Arabi Uniti, Wam, ha riferito che un militare emiratino, Khalid Ali al-Ghareeb Balushi, è stato ucciso mentre combatteva nello Yemen.