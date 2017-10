Ypsomed apre nuove filiali in Europa

L'azienda con sede a Burgdorf (BE) ha annunciato oggi l'apertura di nuove filiali in Belgio, Spagna e Polonia, paesi che contano circa 600'000 persone che soffrono di diabete insulinodipendente. L'operazione, si legge in un comunicato, permetterà a Ypsomed di conquistare nuove quote di mercato.