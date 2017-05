Ypsomed: utile e fatturato in crescita in esercizio 2016/2017

Ypsomed ha realizzato nell'esercizio 2016/2017 (chiuso a fine marzo) un utile netto in crescita del 29,1% a 46,2 milioni di franchi su base annua e un fatturato in progressione del 15,6% a 389,6 milioni di franchi.

Lo ha comunicato oggi il gruppo bernese attivo nelle tecniche mediche che si dice soddisfatto della sua dinamicità.

L'utile operativo EBIT è aumentato in un anno del 24,4% a 55,3 milioni di franchi, precisa la nota.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso il gruppo si dice fiducioso e prevede di realizzare un tasso di crescita del giro d'affari di circa il 15%. Nei prossimi mesi mira in particolare a estendere la sua presenza geografica aprendo filiali in Belgio, Spagna e India.